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Лукашенко про залучення Білорусі у війну проти України: наша участь мною визначена давно

Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У союзі Білорусі та Росії створено єдине угруповання Збройних сил. Тому участь білоруської армії у війні проти України була визначена давно.

Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белт".

"У нас створена вже давно в союзі Білорусі та Росії єдине угруповання збройних сил? Фактично єдина армія. Ви ж це все знали, так чому нас сьогодні дорікаєте? Ми були і будемо разом з братньою Росією. Наша участь у "спецоперації" мною визначена давно", - заявив він.

Лукашенко додав, що в перший день нападу Росії на Україну він нібито заявив, що білоруси "нікому не дозволять стріляти в спину російській людині".

За його словами, білоруси зайняли "оборону від Брестської фортеці по південні кордони для того, щоб не допустити цього удару в спину росіянам з боку натовських військ".

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявляв, що Білорусь не прагне воювати в Україні, оскільки їй ця війна не потрібна.

Раніше в офісі президента України заявили, що готові до можливого нападу Білорусі і попередять про нього завчасно.

Тим часом, за оцінкою української розвідки, на сьогодні немає прямої загрози наступу білоруської армії.

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Олександр ЛукашенкоБілорусьВійна Росії проти України