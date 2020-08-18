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НАТО не наращивает силы на границах с Беларусью, - Столтенберг

Беларусь, Вторник 18 августа 2020 18:54
НАТО не наращивает силы на границах с Беларусью, - Столтенберг
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

По его словам, Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не наращивает силы на границах с Беларусью. При этом в НАТО готовы защищать своих союзников.

Об этом Столтенберг написал в Twitter после телефонного разговора с президентом Польши Анджеем Дудой.

"НАТО не представляет угрозы (для Беларуси - ред.) и не наращивает военные силы в регионе. Мы остаемся бдительными и готовы защищать всех союзников", - написал генсек.

Столтенберг добавил, что "Минск должен продемонстрировать полное уважение к фундаментальным правам".

Напомним, ранее на провластном митинге в Минске Александр Лукашенко заявил, что "натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот", а также, что якобы идет наращивание военной мощи на границе с Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что в Беларуси границу патрулируют истребители в рамках боевой подготовки.

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