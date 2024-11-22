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Лукашенко пригрозив відключити інтернет у Білорусі у разі повторних протестів

П'ятниця 22 листопада 2024 14:44
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Лукашенко пригрозив відключити інтернет у Білорусі у разі повторних протестів Фото: Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Олександр Лукашенко пригрозив відключенням інтернету у Білорусі у разі нових масових протестів. У січні 2025 року в країні призначені нові президентські вибори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Лукашенка, якого цитує "БелТА"

Під час зустрічі в Мінському державному лінгвістичному університеті зі студентами кількох навчальних закладів Лукашенко заявив, що, якщо в Білорусі повторяться масові протести - інтернет буде повністю відключено.

"Як ви думаєте, я буду дивитися і молитися, що ви комусь не написали, якщо завтра країни не буде", - заявив він та додав, що у 2020-му інтернет відключили через те, що "тоді розмова йшла про долю країни".

У тому ж числі він відзначив, що рішення щодо відключення інтернету було прийнято особисто ним.

Вибори у Білорусі

Протести в Білорусі, які тривали з 2020 до 2021 року, стали наймасштабнішими в історії країни. Вони розпочалися після президентських виборів 9 серпня 2020 року. За офіційними даними, Лукашенко нібито набрав понад 80% голосів, однак значна частина населення і міжнародна спільнота заявили про масові фальсифікації.

Ключовою суперницею Лукашенка стала Світлана Тихановська, дружина ув’язненого блогера Сергія Тихановського. Її висунення на вибори стало відповіддю на заборону чоловікові балотуватися.

Протестні акції жорстко придушувалися силовими структурами, що супроводжувалося масовими арештами, катуваннями та численними випадками насильства. Ці дії викликали різке засудження міжнародної спільноти. Невдовзі після початку протестів Тихановська була змушена виїхати за кордон через загрозу її безпеці.

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