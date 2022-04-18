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У Лукашенко пригрозили "гибелью и разрушениями" Польше и странам Балтии

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Секретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович обвинил Польшу и страны Балтии в якобы подготовке "агрессии" против Минска. Он пригрозил им "гибелью и разрушениями".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Zerkalo.

Как заявил Вольфович, Польша, Литва и Латвия увеличивают количество своих вооруженных сил, модернизируют военную инфраструктуру. Кроме того, по его словам, участились полеты иностранной боевой авиации вдоль белорусских границ.

"Они свою инфраструктуру приводят в соответствие непонятно чему, наверное, развязыванию, подготовке агрессии", - цитирует издание секретаря Совбеза.

Он добавил, что никто не хочет такого развития событий. Однако в ответ на "агрессию" Беларусь нанесет удар и на территории этих стран также будут "разрушения, гибель и взрывы".

Напомним, в начале марта Лукашенко привез Путину карту с планом якобы готовившегося "нападения" на Беларусь. Он тогда заявил, что страну должны были "атаковать" с четырех направлений.

Отметим, ранее Лукашенко отверг возможность объединения Беларуси и России.

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