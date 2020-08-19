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Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю за "розпалювання заворушень"

Мінськ, Середа 19 серпня 2020 15:26
Лукашенко пригрозив Україні та ЄС відповідальністю за "розпалювання заворушень"
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Лукашенко дав доручення білоруському МЗС

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив Міністерству закордонних справ сповістити лідерів Європейського союзу та України про ситуацію в країні. МЗС має донести до них офіційну позицію білоруської влади.

Про це повідомляє провладне білоруське видання БелТА.

За словами Лукашенка, європейських лідерів потрібно попередити про відповідальність за нібито розпалювання заворушень в Білорусі.

"Їм просто треба розповідати, що відбувається в Білорусі. Щоб цю інформацію отримали і Меркель, і Макрон, і Дуда, і Науседа, і інші, і Зеленський. Щоб вони знали, що відбувається в Білорусі, офіційну точку зору. І попередити їх про відповідальність за розпалювання заворушень. Фінансування заворушень - це і є розпалювання. І ми бачимо сьогодні, що це фінансування триває", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Лукашенко провів третю за останній тиждень телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої передав послання німецькому канцлеру Ангелі Меркель.

Крім того, Лукашенко доручив посилити охорону всього державного кордону, щоб нібито не пропустити бойовиків, зброю та боєприпаси з інших країн.

Додамо, в Білорусі вже 11 день виходять на протести та страйки з вимогою проведення нових чесних та прозорих виборів.

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