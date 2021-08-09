Лукашенко снова пригрозил размещением российской армии в Беларуси и назвал условие

Александр Лукашенко в очередной раз пригрозил размещением российской армии в Беларуси. При этом он заявил, что войска РФ могут быть размещены на белорусской территории в случае опасности развязывания новой мировой войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Лукашенко .

"Если будет нужно, тут не просто будет база. Тут все Вооруженные силы Российской Федерации будут размещены в случае опасности развязывания новой мировой войны", - заявил он.

Пр этом Лукашенко добавил, что на данном этапе размещать в Беларуси российские базы невыгодно ни России, ни Беларуси, поскольку в этом нет абсолютно никакого смысла.

"Никогда Россия сюда не передвинет тем более ядерные боеголовки: они будут непосредственно под обстрелом с территории Польши и Литвы", - подчеркнул он.