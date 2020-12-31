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Лукашенко пригрозил протестующим в Беларуси: перейдут красную черту - получат

Автор: Игорь Литвиненко

Александр Лукашенко заявил, что Беларуси не страшны протесты. При этом он пообещал жесткие меры, если демонстранты перейдут "красную черту".

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко подчеркнул важность устойчивого экономического развития. Это позволит обеспечить спокойствие и стабильность в обществе.

"Справимся с экономикой - никакие протесты нам не страшны. Походят, походят, как сейчас, если походят. Не перейдут красную черту - будут ходить. Перейдут - получат. Должен быть закон и порядок", - заявил он.

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Напомним, ранее Лукашенко назвал протесты в Беларуси якобы попыткой возродить нацизм.

Ранее РБК-Украина писало, что в Беларуси возбудили уголовные дела против Светланы Тихановской и других лидеров оппозиции. Им вменяют попытку захвата государственной власти.

При этом белорусский политзаключенный Сергей Тихановский заявил, что революция в Беларуси не затухнет сама по себе.

Отметим, в середине декабря Европейский союз утвердил третий пакет санкций против режима Лукашенко из-за фальсификаций на выборах президента и силового разгона протестов.

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