Лукашенко придумал свою версию, почему Россия напала на Украину из Беларуси

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко назвал вторжение россиян в Украину с территории РБ вынужденным, поскольку "украинцы и НАТО также собирались атаковать".
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Пул Первого", об этом Лукашенко заявил в интервью AFP.
"Зачем развернули на границе четыре дивизиона? Зачем? Зачем вы нацелились против нас? И мы сейчас видим, что по нам бы нанесли эти удары, там две позиции, по-моему, были “Точка-У”, а это 120 с лишним километров. Россияне наносили удары своими ракетами для того, чтобы обезопасить свои подразделения. И тогда они ввели 20 тысяч своих ребят, войск, с территории Беларуси", - заявил Лукашенко.
Он добавил, что войска РФ якобы "были вынуждены ввести войска с территории Беларуси из-за сложившихся обстоятельств".
"Но это не значит, что я оправдываюсь. Я поддерживаю Россию в том, что они вас упредили. Если бы военные России проморгали этот момент, они вынуждены были бы встретить массированный удар со стороны войск НАТО, не Украины. Сейчас не Украина воюет, сейчас вы там воюете, ваши наемники и ваше оружие", - рассказал лидер белорусского режима.
Напомним, ранее Лукашенко признал, что установил авторитаризм в своей стране.
Также мы писали, что, по словам Лукашенко, оскорбления президента РФ Владимира Путина украинцами якобы могли повлиять на начало войны.
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