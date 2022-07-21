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Система более жесткая. Лукашенко признал наличие авторитаризма в Беларуси

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Минск, Четверг 21 июля 2022 19:57
Система более жесткая. Лукашенко признал наличие авторитаризма в Беларуси Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко признал, что установил авторитаризм в своей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "БЕЛТА", которая приводит выдержки из его интервью для AFP.

По его словам, президент в Беларуси наделен большими полномочиями.

"Да, у нас система власти более жесткая. Я даже не исключал бы слово авторитарная. Но ни в коем случае не диктатура. Для того, чтобы диктовать, надо иметь определенные рычаги влияния и ресурсы. Какие у Беларуси есть ресурсы, чтобы диктовать Франции, Польше, Литве, Латвии, Украине, России?", - отметил Лукашенко, по всей видимости считая, что режим диктатуры направлен на внешние отношения.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что президент России Владимир Путин развязал войну якобы по той причине, что "украинцы его обидели".

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