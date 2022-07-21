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Лукашенко придумав свою версію, чому Росія напала на Україну з Білорусі

Фото: Олександр Лукашенко, лідер білоруського режиму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав вторгнення росіян в Україну з території РБ вимушеним, оскільки "українці і НАТО також збиралися атакувати".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого", про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.

"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо? Навіщо ви націлилися проти нас? І ми зараз бачимо, що по нас би завдали ці удари, там дві позиції, по-моєму, були "Точка-У", а це 120 з гаком кілометрів. Росіяни завдавали ударів своїми ракетами для того, щоб убезпечити свої підрозділи. І тоді вони ввели 20 тисяч своїх хлопців, військ, з території Білорусі", - заявив Лукашенко.

Він додав, що війська РФ нібито "були змушені ввести війська з території Білорусі через обставини, що склалися".

"Але це не означає, що я виправдовуюся. Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії прогавили цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО, Не України. Зараз не Україна воює, зараз Ви там воюєте, ваші найманці і ваша зброя", - розповів лідер білоруського режиму.

Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що встановив авторитаризм у своїй країні.

Також ми писали, що, за словами Лукашенка, образи президента РФ Володимира Путіна українцями нібито могли вплинути на початок війни.

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