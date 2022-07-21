Лукашенко придумав свою версію, чому Росія напала на Україну з Білорусі

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко назвав вторгнення росіян в Україну з території РБ вимушеним, оскільки "українці і НАТО також збиралися атакувати".
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул Первого", про це Лукашенко заявив в інтерв'ю AFP.
"Навіщо розгорнули на кордоні чотири дивізіони? Навіщо? Навіщо ви націлилися проти нас? І ми зараз бачимо, що по нас би завдали ці удари, там дві позиції, по-моєму, були "Точка-У", а це 120 з гаком кілометрів. Росіяни завдавали ударів своїми ракетами для того, щоб убезпечити свої підрозділи. І тоді вони ввели 20 тисяч своїх хлопців, військ, з території Білорусі", - заявив Лукашенко.
Він додав, що війська РФ нібито "були змушені ввести війська з території Білорусі через обставини, що склалися".
"Але це не означає, що я виправдовуюся. Я підтримую Росію в тому, що вони вас попередили. Якби військові Росії прогавили цей момент, вони змушені були б зустріти масований удар з боку військ НАТО, Не України. Зараз не Україна воює, зараз Ви там воюєте, ваші найманці і ваша зброя", - розповів лідер білоруського режиму.
Нагадаємо, раніше Лукашенко визнав, що встановив авторитаризм у своїй країні.
Також ми писали, що, за словами Лукашенка, образи президента РФ Володимира Путіна українцями нібито могли вплинути на початок війни.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.