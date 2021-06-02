Лукашенко предложил "следователям" из ОРДЛО допросить Протасевича

Лукашенко сказал, что предложил в беседе с президентом РФ Путиным допросить Протасевича "следователям" из "ЛНР".

"На Донбассе возбуждено уголовное дело по этим персоналиям. Я напомнил президенту Путину, что возбуждено уголовное дело (в "ЛНР" - ред.), и сказал, что если у них будут вопросы к ним, - милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей они убивали там, в Донбассе", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что Протасевичу за это может грозить 15 лет тюрьмы.

"У нас предусмотрено по такой статье не смертная казнь, а 15 лет. Он (Протасевич - ред.) знал, что говорил, он понимал, что там, на юго-востоке Украины, ему могут быть предъявлены претензии, и это уже совершенно иная ситуация", - говорит Лукашенко.

Как известно, в "ЛНР" заявили, что открыли уголовное дело в отношении Протасевича. Его обвиняют в том, что в 2014 году он якобы вступил в батальон "Азов" и "принимал участие в боевых действиях" на Донбассе.