Лукашенко запропонував "слідчим" з ОРДЛО допитати Протасевича

Лукашенко сказав, що запропонував у бесіді з президентом РФ Путіним допитати Протасевича "слідчим" з "ЛНР".

"На Донбасі порушено кримінальну справу за цими персоналіями. Я нагадав президенту Путіну, що порушено кримінальну справу (в "ЛНР" - ред.), І сказав, що якщо у них будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, задайте їм питання, тому що людей вони вбивали там, в Донбасі", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що Протасевичу за це може загрожувати 15 років в'язниці.

"У нас передбачено за такою статтею не смертна кара, а 15 років. Він (Протасевич - ред.) знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація",- говорить Лукашенко.

Як відомо, в "ЛНР" заявили, що відкрили кримінальну справу стосовно Протасевича. Його звинувачують у тому, що в 2014 році начебто він вступив у батальйон "Азов" і "брав участь у бойових діях" на Донбасі.