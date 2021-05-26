Лукашенко пожаловался на расходы из-за инцидента с самолетом Ryanair

Александр Лукашенко заявил, что власти понесли расходы из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске . Он считает, что эти затраты "нужно компенсировать".

"Если вы готовите очередной пакет санкций, то не забудьте компенсировать затраты, которые понесла белорусская сторона за время расследования инцидента. МЧС, Минздрав, саперы, кинологи, антитеррор и другие службы, которые были подняты по моей команде. Ведь они были задействованы в соответствии с международными правилами и нашими законами. Надо за это заплатить", - заявил Лукашенко.

Он заявил, что против Беларуси якобы развязана "многоплановая, многоуровневая гибридная война".