Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності, цинічно побажавши "мирного неба"

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко привітав українців з Днем Незалежності. У своєму зверненні він цинічно побажав нашій країні "мирного неба".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Лукашенка.

"Переконаний, що сьогоднішні протиріччя не зможуть зруйнувати багатовіковий фундамент щирих добросусідських відносин між народами двох країн. Білорусь і надалі продовжуватиме виступати за збереження згоди, розвиток дружніх взаємоповажних контактів на всіх рівнях", - заявив самопроголошений президент.

Крім того, у своєму привітанні Лукашенко, який дозволив росіянам з території Білорусі атакувати Україну ракетами, побажав нашому народові "мирного неба, толерантності, мужності, сили та успіхів у відновленні гідного життя".

Зазначимо, що саме лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко дозволив Росії повномасштабно вторгнутися в Україну 24 лютого зі своєї території, саме з білоруської сторони зали ті війська, які атакували Київ.

Крім того, російська армія завдала і продовжує завдавати ракетних ударів по Україні з території Білорусі.

Що каже Лукашенко про війну в Україні

Нагадаємо, що Лукашенко неодноразово коментував війну, яку розв'язала Росія. Зокрема, нещодавно він назвав вторгнення росіян в Україну з території Білорусі вимушеним, оскільки "українці і НАТО збиралися атакувати".

Також раніше лідер білоруського режиму заявляв, що українці нібито образили Путіна, тому Росія напала на Україну.

Нещодавно він запевнив, що Білорусь "не планує напад на Україну" і заявив, що країна нібито "не буде обстрілювати українські міста".

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