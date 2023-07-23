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Лукашенко поскаржився, що його "почали напружувати "вагнерівці"

Фото: глава білоруського режиму Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Глава білоруського режиму Олександр Лукашенко поскаржився російському диктатору Володимиру Путіну на те, що його почали напружувати найманці ПВК "Вагнера". Вони нібито "просяться на Захід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час зустрічі з Путіним 23 липня.

"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам", - розповів він.

За словами Лукашенка, нібито вони хочуть сходити на екскурсію до Варшави та Жешува.

"Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому", - сказав він.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії та провального "походу на Москву", до якої його найманці не дійшли 200 км, Пригожину висунули умову, що він має вирушити до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу. До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.

При цьому, 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання. Своєю чергою, Польща очікує певних провокацій з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

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