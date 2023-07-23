Лукашенко поскаржився, що його "почали напружувати "вагнерівці"

"Нас почали напружувати "вагнерівці", просяться на Захід. Дозвольте нам", - розповів він.

За словами Лукашенка, нібито вони хочуть сходити на екскурсію до Варшави та Жешува.

"Не хотілося їх туди передислокувати. Тому що у них настрої погані... Але це так, штрих. Ми всіляко протидіятимемо цьому", - сказав він.

ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина в Росії та провального "походу на Москву", до якої його найманці не дійшли 200 км, Пригожину висунули умову, що він має вирушити до Білорусі. У такому разі проти нього буде закрито кримінальну справу. До Білорусі вже прибули до 10 колон "вагнерівців". І сам Пригожин уже кілька разів прилітав до Білорусі.

При цьому, 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці ПВК "Вагнера" проведуть спільні навчання. Своєю чергою, Польща очікує певних провокацій з боку Росії, тому передислокувала військових із західної частини країни на схід.

