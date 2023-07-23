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Лукашенко пожаловался, что его "начали напрягать "вагнеровцы"

Фото: глава белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Глава белорусского режима Александр Лукашенко пожаловался российскому диктатору Владимиру Путину на то, что его начали напрягать наемники ЧВК "Вагнера". Они, якобы, "просятся на Запад".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с Путиным 23 июля.

"Нас начали напрягать "вагнеровцы", просятся на Запад. Разрешите нам", - рассказал он.

По словам Лукашенко, якобы они хотят сходить на экскурсию в Варшаву и Жешув.

"Не хотелось их туда передислоцировать. Потому что у них настроения плохие... Но это так, штрих. Мы будем всячески противодействовать этому", - сказал он.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудавшегося бунта основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России и провального "похода на Москву", до которой его наемники не дошли 200 км, Пригожину выдвинули условие, что он должен отправиться в Беларусь. В Таком случае против него будет закрыто уголовное дело. В Беларусь уже прибыли до 10 колон "вагнеровцев". И сам Пригожин уже несколько раз прилетал в Беларусь.

При этом, 20 июля стало известно, что беларусские спецназовцы и наемники ЧВК "Вагнера" проведут совместные учения. В свою очередь, Польша ожидает определенных провокаций со стороны России, поэтому передислоцировала военных с западной части страны на восток.

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