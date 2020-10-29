Лукашенко поручил закрыть границу Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил для обеспечения безопасности закрыть границу страны. Он отметил, что Беларусь не должна находится под железным занавесом.
Об этом передает "Белта".
"Я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу - не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно", - заявил он.
При этом Лукашенко добавил, что граница является "зоной дружбы народов".
"Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты", - заявил он.
Напомним, ранее посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что белорусские пограничники предпринимают меры, чтобы не пускать на территорию Беларуси граждан Украины, Литвы и Польши. По его словам, власти Беларуси по-прежнему считают Украину, Литву и Польшу угрозой.
При этом сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему ничего не известно о возможном введении Беларусью запрета на въезд для украинцев.
Ранее сообщалось, что Беларусь и Россия утвердили план о совместной охране границ Союзного государства.