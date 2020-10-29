Лукашенко доручив закрити кордон Білорусі

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив для забезпечення безпеки закрити кордон країни. Він зазначив, що Білорусь не повинна знаходиться під залізною завісою.

Про це передає "Белта".

"Я говорив: ми повинні закрити кордон. Закрити кордон - не зробити її залізною завісою, це нікому не потрібно", - заявив він.

При цьому Лукашенко додав, що кордон є "зоною дружби народів".

"Ви бачите, нам кинули виклик. Яка тут дружба... Але народи не винні", - заявив він.

Нагадаємо, раніше посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники роблять заходи, щоб не пускати на територію Білорусі громадян України, Литви і Польщі. За його словами, влада Білорусі як і раніше вважають Україну, Литву і Польщу загрозою.

При цьому сьогодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що йому нічого не відомо про можливе введення Білоруссю заборони на в'їзд для українців.

Раніше повідомлялося, що Білорусь і Росія затвердили план про спільну охорону кордонів Союзної держави.