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В Беларуси границу патрулируют истребители в рамках боевой подготовки

Минск, Вторник 18 августа 2020 14:47
В Беларуси границу патрулируют истребители в рамках боевой подготовки
Фото: истребитель Як-130 (safaniuk.livejournal.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Летчики отрабатывают совместные действия

В Беларуси выполняют плановые полеты самолет Ан-26 50 САБ, истребитель Як-130 116 ШАБ, истребитель Су-30СМ 61 ИАБ в рамках охраны госграницы. Летчики отработают совместные действия.

Об этом сообщает Министерство обороны Беларуси.

Также проводятся занятия по вождению боевых машин, тактической подготовки на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновский", с подразделениями 6 отдельной механизированной бригады - занятия по тактической подготовке (в комплексе с физической подготовкой), технической и тактико-специальной подготовке в ППД и на бригадном полигоне.

Напомним, Министерство обороны Беларуси объявило военные учения в Гродненской области возле границы.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко поручил перебросить десантников в Гродно до стабилизации ситуации на юго-западе страны.

Тем временем, Организация Североатлантического договора опровергает заявления президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что альянс наращивает силы у ее границ.

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