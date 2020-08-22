Лукашенко поручил силовикам навести порядок в Беларуси

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Александр Лукашенко поручил выявить зачинщиков беспорядков

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам выявить зачинщиков беспорядков в стране. Он также дал два дня на стабилизацию ситуации в Беларуси.

Об этом сообщает Белта.

"Я только что сказал: суббота, воскресенье - на раздумье. С понедельника пусть не обижаются. Власть должна быть властью", - заявил он.

В частности, Лукашенко поручил Министерству внутренних дел и Комитету государственной безопасности (КГБ) по Гродненской области "в течение субботы и воскресенья обеспечить порядок на улицах Гродно и других городов области".

"Надо выявить аккуратно всех подстрекателей и провокаторов. У нас есть все их списки", - заявил он.

Напомним, протесты в Беларуси начались 9 августа после объявления предварительных результатов президентских выборов, на который официально одержал победу действующий президент Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Светлана Тихановская выпустила обращение к рабочим беларусских предприятий: она призвала продолжать забастовки.

Кроме того, Лукашенко поручил 24 августа закрыть все бастующие предприятия в Беларуси.