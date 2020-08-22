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Лукашенко доручив силовикам навести порядок у Білорусі

Мінськ, Субота 22 серпня 2020 17:40
Лукашенко доручив силовикам навести порядок у Білорусі
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Олександр Лукашенко доручив виявити призвідників заворушень

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив силовикам виявити призвідників заворушень у країні. Він також дав два дні на стабілізацію ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє Белта.

"Я тільки що сказав: субота, неділя - на роздуми. З понеділка нехай не ображаються. Влада повинна бути владою", - заявив він.

Зокрема, Лукашенко доручив Міністерству внутрішніх справ і Комітету державної безпеки (КДБ) по Гродненській області "протягом суботи та неділі забезпечити порядок на вулицях Гродно та інших міст області".

"Треба виявити акуратно усіх підбурювачів і провокаторів. У нас є всі їхні списки", - заявив він.

Нагадаємо, протести в Білорусі почалися 9 серпня після оголошення попередніх результатів президентських виборів, на який офіційно переміг чинний президент Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що Світлана Тихановська випустила звернення до робітників білоруських підприємств: вона закликала продовжувати страйки.

Крім того, Лукашенко доручив 24 серпня закрити всі страйкуючі підприємства в Білорусі.

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