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Лукашенко поручил разработать ответ на размещение контингента США в Литве

Новости » Политика    23.10.2019 - 00:28
Лукашенко поручил разработать ответ на размещение контингента США в Литве
Фото: Александр Лукашенко (president.gov.ua)

В Беларуси обеспокоены размещением американских военных возле ее границы

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил госсекретарю Совета безопасности и министру обороны страны разработать и в ближайшее время представить ему план мероприятий по адекватному реагированию на размещение в Литве в непосредственной близости к границе с Беларусью бронетанковой техники и контингента вооруженных сил США. Об этом сообщил госсекретарь Совбеза Беларуси Станислав Зась, передает РБК-Украина со ссылкой на БЕЛТА.

Зась заявил, что в Литву уже прибывают подразделения американской бронетанковой дивизии, местом дислокации которых выбран полигон Пабраде в 15 км от границы с Беларусью.

"Это один из самых крупных военных полигонов на территории Литвы. До сих пор американских подразделений в этой стране не было. Сейчас они там появляются. Прежде всего прибыли танковые подразделения", - сказал он.

Зась добавил, что в этой ситуации нельзя быть просто наблюдателем.

Напомним, ранее Лукашенко на мероприятии по случаю годовщины создания Службы безопасности президента заявил, что на границах Беларуси накаляется ситуация и на всей планете буквально не по дням, а по часам растет напряженность.

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