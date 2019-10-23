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Лукашенко доручив розробити відповідь на розміщення контингенту США в Литві

Новини » Політика    23.10.2019 - 00:28
Лукашенко доручив розробити відповідь на розміщення контингенту США в Литві
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

У Білорусі стурбовані розміщенням американських військових біля її кордонів

Президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив секретареві Ради національної безпеки і міністру оборони країни розробити та найближчим часом подати йому план заходів з адекватного реагування на розміщення в Литві в безпосередній близькості до кордону з Білоруссю бронетанкової техніки та контингенту збройних сил США. Про це повідомив держсекретар Ради безпеки Білорусі Станіслав Зась, передає РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Зась заявив, що в Литву вже прибувають підрозділи американської бронетанкової дивізії, місцем дислокації яких обрано полігон Пабраде за 15 км від кордону з Білоруссю.

"Це один із найбільших військових полігонів на території Литви. Досі американських підрозділів у цій країні не було. Зараз вони там з'являються. Насамперед прибули танкові підрозділи", - сказав він.

Зась додав, що в цій ситуації не можна бути просто спостерігачем.

Нагадаємо, раніше Лукашенко на заході з нагоди річниці створення Служби безпеки президента заявив, що на кордонах Білорусі загострюється ситуація і на всій планеті буквально не по днях, а по годинах зростає напруженість.

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