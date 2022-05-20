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В Беларуси развернули два ракетных дивизиона. Готовятся к военным сборам

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Украина, Пятница 20 мая 2022 18:54
В Беларуси развернули два ракетных дивизиона. Готовятся к военным сборам Фото: Беларусь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

На отдельных полигонах на территории Республики Беларусь развернуто два ракетных дивизиона тактического ракетного комплекса "Точка-У" и дивизион реактивной системы залпового огня "Смерч". А впоследствии планируется проведение военного собрания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь сосредоточили до семи батальонов. Выполняют задачи по прикрытию участка украинско-белорусской границы.

По данным Генштаба, в период с 22 июня по 1 июля этого года в Гомельской области запланировано проведение сборов с участием военнообязанных.

"Не исчезла угроза ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов с территории Республики Беларусь", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, в Беларуси продолжают проводить тренировки войск и усиливать защиту границы с Украиной. На этот раз военнослужащие СБ готовились к форсированию реки.

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