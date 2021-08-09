ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года

Новина українською →
Минск, Понедельник 09 августа 2021 15:44
Лукашенко пообещал украинцам в Беларуси выдать гражданство до конца года Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Александр Лукашенко заявил, что украинцам, проживающим в стране, выдадут гражданство Беларуси. Это произойдет до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его слова во время прямой линии.

"До конца года все должны получить гражданство. Все. Только выработайте систему, чтобы они могли написать заявление. Я знаю этих людей. Обещаю, до конца года. Все должны до конца года получить гражданство", - сказал он.

Напомним, недавно Александр Лукашенко разрешил лишать гражданства натурализованных белорусов за участие в протестах.

В частности, речь идет об иностранцах, которые получили гражданство Беларуси.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Беларусь
NEWS
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
Меркель приедет в Киев и встретится с Зеленским: названа предварительная дата
DAILY
Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Юлия Лапутина: Маргинализируются не ветераны, а их образ в обществе