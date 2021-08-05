Лукашенко разрешил лишать белорусов гражданства за участие в протестах

Александр Лукашенко разрешил лишать гражданства натурализованных белорусов за участие в протестах. Соответствующий указ №302 он подписал сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское государственное издание "Белта".

В частности, речь идет об иностранцах, получивших гражданство Беларуси.

Указано, что лиц будут лишать гражданства или отказывать в его предоставлении, если они занимались "экстремистской деятельностью" или "нанесли серьезный ущерб интересам Беларуси".

"Закрепляется порядок внесения материалов о лишении белорусского гражданства натурализованными лицами за участие в экстремистской деятельности или причинение тяжкого вреда интересам Беларуси и процедура прекращения рассмотрения заявлений о приобретении гражданства в случаях, предусмотренных указанным законом", - говорится в указе.