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Лукашенко пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство до кінця року

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Мінськ, Понеділок 09 серпня 2021 15:44
Лукашенко пообіцяв українцям в Білорусі видати громадянство до кінця року Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Олександр Лукашенко заявив, що українцям, які проживають у країні, видадуть громадянство Білорусі. Це станеться до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його слова під час прямої лінії.

"До кінця року всі повинні отримати громадянство. Всі. Тільки виробіть систему, щоб вони могли написати заяву. Я знаю цих людей. Обіцяю, до кінця року. Всі повинні до кінця року отримати громадянство", - сказав він.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко дозволив позбавляти громадянства натуралізованих білорусів за участь у протестах.

Зокрема, мова йде про іноземців, які отримали громадянство Білорусі.

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Олександр Лукашенко Білорусь
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