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Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель

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Минск, Пятница 02 июля 2021 11:39
Лукашенко пообещал предъявить претензии Меркель Фото: Александр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Александр Лукашенко заявил о завершении "масштабной антитеррористической операции", проведенной белорусскими спецслужбами. Он пообещал предъвить претензии канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Об этом он заявил во время вручения госнаград, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "БелТА".

По его словам, в ближайшее время опубликуют подробности о спецоперации.

"После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - сказал Лукашенко.

Напомним, вице-канцлер Германии заявил, что режим Лукашенко нужно изолировать на международном уровне.

Отметим, глава МИД Германии говорил, что "тройное нападение" Лукашенко обойдется ему очень дорого.

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Александр Лукашенко Ангела Меркель
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