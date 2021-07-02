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Лукашенко пообіцяв пред'явити претензії Меркель

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Мінськ, П'ятниця 02 липня 2021 11:39
Лукашенко пообіцяв пред'явити претензії Меркель Фото: Олександр Лукашенко (kremlin ru)
Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Лукашенко заявив про завершення "масштабної антитерористичної операції", проведеної білоруськими спецслужбами. Він пообіцяв пред'явити претензії канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

Про це він заявив під час вручення держнагород, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

За його словами, найближчим часом опублікують подробиці про спецоперацію.

"Після сьогоднішнього закінчення заходів по лінії контррозвідки ми вже не якомусь Хайко Маасу, міністру закордонних справ Німеччини, пред'явимо претензії, а самому канцлеру і декому з керівництва Німеччини. Про це пізніше", - сказав Лукашенко.

Нагадаємо, віце-канцлер Німеччини заявив, що режим Лукашенка потрібно ізолювати на міжнародному рівні.

Зазначимо, глава МЗС Німеччини говорив, що "потрійний напад" Лукашенка обійдеться йому дуже дорого.

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Олександр Лукашенко Ангела Меркель
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