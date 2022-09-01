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Лукашенко пообіцяв залишити Білорусь незалежною

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Мінськ, Четвер 01 вересня 2022 14:44
Лукашенко пообіцяв залишити Білорусь незалежною Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко пообіцяв, що не буде приєднувати країну до Росії. Він заявив, що збереже "незалежність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белту.

Лукашенко на "відкритому уроці" 1 вересня заявив, що при ньому Білорусь не стане частиною РФ.

"Питання не за адресою. При мені немає. При вас - не знаю. Не буде приєднання. Як можна зрадити те, що ти своїми руками склеював не одне десятиліття", - сказав Лукашенко.

При цьому він закликав студентів і школярів "тримати країну". Лукашенко запевнив, що Росія "не має наміру приєднувати Білорусь" і нібито розраховує тільки на співпрацю.

Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що нібито "наївся президентства" і шкодує про те, що не забрав у народу право обирати президента.

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Олександр Лукашенко Білорусь Російська Федерація
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