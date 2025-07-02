Лукашенко помилував ще 16 людей після візиту Келлога

Зустріч Келлога і Лукашенка

Келлог відвідав Мінськ 21 червня. Там він провів переговори з диктатором Лукашенко. За словами спецпредставника президента США, під час зустрічі обговорювалось питання повномасштабної війни в Україні.

На тлі візиту спеціального представника президента США у Білорусі з в'язниць звільнили 14 політв'язнів, серед яких був Сергій Тихановський - чоловік лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

Сьогодні ж, 2 липня, Лукашенко заявив, що Келлог пообіцяв йому "попрацювати над обмеженням ударів України по РФ", але останній пізніше заперечив це.

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