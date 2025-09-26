ua en ru
Пт, 26 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Лукашенко погрожує Зеленському ударом по Банковій після зустрічі з Путіним

Москва, П'ятниця 26 вересня 2025 19:58
UA EN RU
Лукашенко погрожує Зеленському ударом по Банковій після зустрічі з Путіним Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко згадав можливість "удару по Банковій" після своєї зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Як передає РБК-Україна, про це Лукашенко заявив російським пропагандистам.

Пропагандист попросив у Лукашенка прокоментувати погрози президента України Володимира Зеленського вдарити по Кремлю.

"Говорити і заявляти можна все. А якщо Кремль вдарити по Банковій, що там залишиться? Тому Володимиру Олександровичу (Зеленському - ред.) треба заспокоїтися", - заявив білоруський диктатор.

Він вважає, що на столі "є хороші пропозиції щодо України", які на Алясці представили президенту США Дональду Трампу.

"Якщо українці не підуть на ці пропозиції, буде те, що було спочатку "СВО". Це буде ще гірше, вони втратять Україну. Тоді треба було зупинитися, весь схід був би український, крім Криму", - нафантазував Лукашенко.

Самопроголошений президент додав, що хотів би "просто поговорити" із Зеленським і в нього є що сказати.

"Думаю, настав час, коли ми повинні вступити в консультації. Я спочатку "СВО" говорив: нам, керівникам трьох слов'янських держав, треба сісти і домовитися про закінчення цієї незрозумілої війни. Не домовимося - буде погано всім", - сказав він.

Заява Зеленського про Кремль

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія не захоче припинити війну, чиновникам у Кремлі "доведеться шукати найближче бомбосховище".

Водночас глава української держави запевнив, що українські захисники не атакуватимуть цивільне населення РФ, оскільки "ми не терористи".

До слова, кілька тижнів тому Росія завдала ракетного удару по будівлі Кабміну. На щастя, ракета після влучання не вибухнула.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський Володимир Путін Москва Війна в Україні Ракетний удар
Новини
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
У Повітряних силах з'явиться новий рід військ: Сирський поділився подробицями
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"