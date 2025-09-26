Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой после встречи с Путиным
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул возможность "удара по Банковой" после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
Как передает РБК-Украина, об этом Лукашенко заявил российским пропагандистам.
Пропагандист попросил у Лукашенко прокомментировать угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.
"Говорить и заявлять можно все. А если Кремль ударить по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) надо успокоиться", - заявил белорусский диктатор.
Он считает, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.
"Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет то, что было вначале "СВО". Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановится, весь восток был бы украинский, кроме Крыма", - нафантазировал Лукашенко.
Самопровозглашенный президент добавил, что хотел бы "просто поговорить" с Зеленским и у него есть что сказать.
"Думаю, настало время, когда мы должны вступить в консультации. Я вначале "СВО" говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся - будет плохо всем", - сказал он.
Заявление Зеленского о Кремле
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не захочет прекратить войну, чиновникам в Кремле "придется искать ближайшее бомбоубежище".
В то же время глава украинского государства заверил, что украинские защитники не будут атаковать гражданское население РФ, поскольку "мы не террористы".
К слову, несколько недель назад Россия нанесла ракетный удар по зданию Кабмина. К счастью, ракета после попадания не взорвалась.