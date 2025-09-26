ua en ru
Пт, 26 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой после встречи с Путиным

Москва, Пятница 26 сентября 2025 19:58
UA EN RU
Лукашенко угрожает Зеленскому ударом по Банковой после встречи с Путиным Фото: Александр Лукашенко, белорусский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко упомянул возможность "удара по Банковой" после своей встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как передает РБК-Украина, об этом Лукашенко заявил российским пропагандистам.

Пропагандист попросил у Лукашенко прокомментировать угрозы президента Украины Владимира Зеленского ударить по Кремлю.

"Говорить и заявлять можно все. А если Кремль ударить по Банковой, что там останется? Поэтому Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) надо успокоиться", - заявил белорусский диктатор.

Он считает, что на столе "есть хорошие предложения по Украине", которые на Аляске представили президенту США Дональду Трампу.

"Если украинцы не пойдут на эти предложения, будет то, что было вначале "СВО". Это будет еще хуже, они потеряют Украину. Тогда надо было остановится, весь восток был бы украинский, кроме Крыма", - нафантазировал Лукашенко.

Самопровозглашенный президент добавил, что хотел бы "просто поговорить" с Зеленским и у него есть что сказать.

"Думаю, настало время, когда мы должны вступить в консультации. Я вначале "СВО" говорил: нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться об окончании этой непонятной войны. Не договоримся - будет плохо всем", - сказал он.

Заявление Зеленского о Кремле

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия не захочет прекратить войну, чиновникам в Кремле "придется искать ближайшее бомбоубежище".

В то же время глава украинского государства заверил, что украинские защитники не будут атаковать гражданское население РФ, поскольку "мы не террористы".

К слову, несколько недель назад Россия нанесла ракетный удар по зданию Кабмина. К счастью, ракета после попадания не взорвалась.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Лукашенко Владимир Зеленский Владимир Путин Москва Война в Украине Ракетный удар
Новости
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
В Воздушных силах появится новый род войск: Сырский поделился подробностями
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"