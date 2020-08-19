Лукашенко снова поговорил с Путиным о ситуации в Беларуси

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в стране. Лукашенко попросил Путина передать послание немецкому канцлеру Ангеле Меркель.

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского президента, передает российское агентство ТАСС.

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

Отметим, это уже третья телефонный разговор Лукашенко с Путиным из-за ситуации в Беларуси. Лукашенко уверял, что в случае необходимости Путин поможет обеспечить безопасность в Беларуси. Последний раз Лукашенко говорил с российским президентом вчера, 18 августа. В то же время Лукашенко отказывается говорить с европейскими лидерами.

Накануне Путин провел телефонный разговор с Меркель, которая отметила недопустимость применения силы против протестующих в Беларуси.

Кроме того, Путин обсуждал ситуацию в Беларуси с президентом Франции Эммануэлем Макроном; в ходе беседы Путин заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Беларуси.