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Лукашенко подтвердил сроки референдума по конституции Беларуси. Пройдет в феврале

Автор: Александр Мороз

Лидер белорусского правящего режима Александр Лукашенко подтвердил сроки проведения референдума по конституции. Он пройдет в феврале 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

"Недавно в Российской Федерации была проведена конституционная реформа и намечены грандиозные планы переустройства и обустройства России. То же самое и Беларусь следом готовится провести конституционную реформу. Думаю, что в феврале месяце", - заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко говорил, что его противники предпримут очередную попытку "революции" в Беларуси, которая якобы будет приурочена к референдуму.

Отметим, он также заявлял, что после референдума по конституции может согласиться на новые выборы президента, хотя считает демократические выборы западной "подлянкой".

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Александр ЛукашенкоБеларусьРеферендум