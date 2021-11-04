Лукашенко підтвердив терміни референдуму щодо конституції Білорусі. Пройде в лютому

Лідер білоруського правлячого режиму Олександр Лукашенко підтвердив терміни проведення референдуму за Конституцією. Він пройде в лютому 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на засіданні Вищої держради Союзної держави.

"Нещодавно в Російській Федерації була проведена конституційна реформа і намічені грандіозні плани перебудови та облаштування Росії. Те ж саме і Білорусь слідом готується провести конституційну реформу. Думаю, що в лютому місяці", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, раніше Лукашенко говорив, що його противники здійснять чергову спробу "революції" в Білорусі, яка нібито буде приурочена до референдуму.

Зазначимо, він також заявляв, що після референдуму щодо конституції може погодитися на нові вибори президента, хоча вважає демократичні вибори західною "підлянкою".