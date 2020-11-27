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Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой"

Минск, Пятница 27 ноября 2020 15:22
Лукашенко назвал демократические выборы "подлянкой"
Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает "подлянкой" демократические выборы. По его мнению, стране удается сдерживать распространение COVID-19, в том числе, благодаря вертикали власти.

Об этом он заявил на встрече с коллективом одной из больниц Минска, передает БЕЛТА.

В частности, он отметил важную роль местных органов власти, которые борются с COVID-19 в регионах.

"Слава богу, что у нас существует вертикаль власти. И вы, наверное, заметили, что основной удар наших протестунов наносится по президенту и вертикали власти. Давай, демократия, все должны избираться", - отметил Лукашенко.

Он также заявил, что демократические выборы уже "проходили в период Горбачева".

"Мы же избирали всех - руководителей предприятий, директоров. Ну что, доизбирались? И страну потеряли, и Союз развалился. Нам эту подлянку хотят подкинуть сейчас", - добавил Лукашенко.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что не останется президентом Беларуси после того, как страна получит новую конституцию.

До этого Лукашенко заявил о наличии центра американских спецслужб в Киеве.

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