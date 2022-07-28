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Лукашенко поддержкой РФ уничтожил свое место в истории Беларуси, - Подоляк

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Киев, Четверг 28 июля 2022 19:05
Лукашенко поддержкой РФ уничтожил свое место в истории Беларуси, - Подоляк Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко поддержкой войны России против Украины уничтожил свое место в истории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

По его мнению, Лукашенко все сделал для того, чтобы не было белорусской государственности, и его страна вошла в состав России.

"Страна и господин Лукашенко ведут себя примитивно и вызывающе, то есть они обижают логику как таковую. Даже если ты свое воздушное пространство даешь, чтобы бомбить мирные города Украины, нужно держать язык за зубами. Но это не о Лукашенко, он настолько трепливый, что это выглядит мерзко", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что в истории четко будет зафиксировано, кто такой Лукашенко.

"Он уничтожил репутацию своей страны, перспективы своей страны, уничтожил свое место в истории этой страны, как господин (президент России, - ред.) Путин. Это феноменальное достижение двух типов", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее Лукашенко придумал свою версию, почему Россия напала на Украину из Беларуси. По его словам, украинские силы вместе с НАТО якобы планировали атаковать его страну.

Он также заявил, что причиной вторжения России стало то, что "украинцы обидели Путина".

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