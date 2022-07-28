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Лукашенко підтримкою РФ знищив своє місце в історії Білорусі, - Подоляк

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Київ, Четвер 28 липня 2022 19:05
Лукашенко підтримкою РФ знищив своє місце в історії Білорусі, - Подоляк Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Юлія Бойко

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко підтримкою війни Росії проти України знищив своє місце в історії Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

На його думку, Лукашенко все зробив для того, щоб не було білоруської державності, і його країна увійшла до складу Росії.

"Країна і пан Лукашенко поводяться примітивно і зухвало, тобто вони ображають логіку як таку. Навіть якщо ти свій повітряний простір даєш, щоб бомбити мирні міста України, треба тримати язик за зубами. Але це не про Лукашенка, бо він настільки трепливий, що це виглядає бридко", - зазначив Подоляк.

Він підкреслив, що в історії чітко буде зафіксовано, хто такий Лукашенко.

"Він знищив репутацію своєї країни, перспективи своєї країни, знищив своє місце в історії цієї країни, як пан (президент Росії, - ред.) Путін. Це феноменальне досягнення двох типів", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше Лукашенко придумав свою версію, чому Росія напала на Україну з Білорусі. За його словами, українські сили разом з НАТО нібито планували атакувати його країну.

Він також заявив, що причиною вторгнення Росії стало те, що "українці образили Путіна".

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