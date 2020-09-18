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Лукашенко перестанут признавать президентом Беларуси с 5 ноября

Автор: Инна Собора

Беларусский лидер Александр Лукашенко не будет признан президентом страны с ноября. Тогда истекает срок его полномочий.

Об этом заявил депутат Литвы в Европартаменте Петрас Аустревичюс, пишет Reuters.

Он призвал ввести персональные санкции против Лукашенко.

"ЕС нуждается в новом подходе к Беларуси, который включает прекращение любого сотрудничества с режимом Лукашенко», - сказал Аустревичюс.

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Депутат добавил, что срок полномочий Лукашенка истекает 5 ноября.

"Европарламент перестанет признавать его президентом страны", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси.

Напомним, сегодня Европарламент одобрил резолюцию по Беларуси. В ней евродепутаты не признали результаты выборов.

Лукашенко в ответ заявил, что Беларусь не нуждается ни в чьем признании.

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