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Лукашенко перестануть визнавати президентом Білорусі з 5 листопада

Автор: Инна Собора

Білоруський лідер Олександр Лукашенко не буде визнаний президентом країни з листопада. Тоді закінчується термін його повноважень.

Про це заявив депутат Литви в Европартаменте Петрас Аустревічюс, пише Reuters.

Він закликав ввести персональні санкції проти Лукашенка.

"ЄС потребує нового підходу до Білорусі, який включає припинення будь-якого співробітництва з режимом Лукашенка», - сказав Аустревічюс.

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Депутат додав, що термін повноважень Лукашенка закінчується 5 листопада.

"Європарламент перестане визнавати його президентом країни", - йдеться в заяві.

Раніше повідомлялося, що Європейський парламент не визнає Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі.

Нагадаємо, сьогодні Європарламент схвалив резолюцію щодо Білорусі. У ній євродепутати не визнали результати виборів.

Лукашенко у відповідь заявив, що Білорусь не має потреби ні в чиєму визнання.

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