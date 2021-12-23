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У Лукашенко переложили на Украину ответственность за позицию Беларуси по Крыму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Позиция лидера правящего в Беларуси режима Александра Лукашенко зависит от "действий" Украины. При этом Минск не ставит под сомнение территориальную целостность страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Беларуси в Украине Игоря Сокола.

"Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) признает или не признает, поедет ли он туда (в Крым - ред. ) или нет - зависит только от действий украинских властей", - заявил дипломат в эфире телеканала "Наш".

Сокол добавил, что Беларусь никогда не ставила под сомнение территориальную целостность и суверенитет Украины. Однако, добавил посол, Минск исходит из реальной политики.

Напомним, в конце ноября Лукашенко заявил, что его поездка в оккупированный Крым будет означать признание полуострова "российской территорией".

Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что своими словами о Крыме Лукашенко сжег мосты в отношениях между странами.

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БеларусьКрымАлександр Лукашенко