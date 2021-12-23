У Лукашенка переклали на Україну відповідальність за позицію Білорусі щодо Криму

Позиція лідера правлячого в Білорусі режиму Олександра Лукашенка залежить від "дій" України. При цьому Мінськ не ставить під сумнів територіальну цілісність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола.

"Олександр Григорович (Лукашенко - ред.) визнає або не визнає, чи поїде він туди (в Крим - ред.) чи ні - залежить тільки від дій української влади", - заявив дипломат в ефірі телеканалу "Наш".

Сокіл додав, що Білорусь ніколи не ставила під сумнів територіальну цілісність і суверенітет України. Однак, додав посол, Мінськ виходить з реальної політики.