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Лукашенко о поездке в Крым: "будет означать признание российской территорией"

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Минск, Вторник 30 ноября 2021 17:35
Лукашенко о поездке в Крым: "будет означать признание российской территорией" Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Александр Мороз

Лидер правящего в Беларуси режима Александр Лукашенко заявил, что его поездка в оккупированный Крым будет означать признание полуострова "российской территорией". Хотя такого вопроса у него в разговорах с президентом России Владимиром Путиным не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его интервью "РИА Новости".

"Если президент уже туда (в Крым, - ред.) приехал… с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что это будет означать "признание Крыма российской территорией".

"Хотя ни для меня, ни для Путина - это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Лукашенко заявил, что еще до так называемого референдума он понимал, что Крым якобы де факто уже был российской территорией. А после фейкового референдума "де-юре стал российским".

Отметим, в августе он заявлял, что готов признать Крым территорией РФ, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукцию.

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