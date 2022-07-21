Лукашенко передумал и заявил, что Беларуси не нужно ядерное оружие

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко считает, что РБ не нуждается в ядерном оружии.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом Лукашенко заявил в интервью AFP.
"Нам достаточно, что ядерное оружие есть в России. Если надо, Россия по договору будет защищать Беларусь, как свою территорию. У нас такой договор. Поэтому если нужно применить ядерное оружие... Не дай Бог, конечно, чтобы это было. Потому что это конец. Оно будет применено как Францией, так и Россией", - рассказал Лукашенко.
При этом, по его словам, у войск Беларуси есть самолеты, которые могут нести ядерное оружие есть, но их необходимо оборудовать.
"Вот мы и договорились, что мы дооборудуем наши самолеты, чтобы они могли нести ядерное оружие. Но мы это и сами можем сделать. И, как мне военные сказали, это вопрос нескольких месяцев", - добавил Лукашенко.
Напомним, в феврале в Беларуси состоялся "референдум", на котором ее безъядерный статус был отменен. Его проведение инициировал Лукашенко.
Также мы писали, что Россия передаст Беларуси ракетные комплексы "Искандеры-М", которые способны нести ядерное оружие. Об этом Лукашенко договорился на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.