Лукашенко передумав і заявив, що Білорусі не потрібна ядерна зброя

"Нам достатньо, що ядерна зброя є в Росії. Якщо треба, Росія за договором захищатиме Білорусь, як свою територію. У нас такий договір. Тому якщо потрібно застосувати ядерну зброю... Не дай Бог, звичайно, щоб це було. Тому що це кінець. Вона буде застосована як Францією, так і Росією", - розповів Лукашенко.

При цьому, за його словами, у військ Білорусі є літаки, які можуть нести ядерну зброю, але їх необхідно обладнати.

"Ось ми і домовилися, що ми дообладнуємо наші літаки, щоб вони могли нести ядерну зброю. Але ми це і самі можемо зробити. І, як мені військові сказали, це питання кількох місяців", - додав Лукашенко.