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Лукашенко о передаче полномочий: главой Беларуси по-прежнему будет президент

Автор: Игорь Литвиненко

Александр Лукашенко заявил, что не будет передавать "бешенные" полномочия Всебелорусскому народному собранию. Главой государства по-прежнему останется президент.

Об этом сообщает БелТА.

Лукашенко назвал "полной глупостью" разговоры о том, что благодаря Всебелорусскому народному собранию он планирует продлить свою власть.

"Никто полномочия бешеные на Всебелорусское народное собрание отправлять не будет. Глава государства будет - президент. Это вы его изберете. Премьер-министр будет, парламентарии и прочие", - заявил Лукашенко.

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По его словам, пока не решен вопрос о том, чтобы сделать ВНС конституционным органом.

"Это в конституции будет в проекте прописано и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений, чтобы вы знали. Никто. Собрание должно очертить ориентиры на пятилетку", - добавил Лукашенко.

Он заявил, что ВНС не будет менять никакие конституционные нормы.

Отметим, Всебелорусское народное собрание - это общее собрание представителей белорусского правительства и других ветвей власти, на котором дается оценка действий власти за пять лет и определяются планы развития страны. Шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести 11 и 12 февраля 2021 года

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил, что может передать часть полномочий президента Беларуси Всебелорусскому народному собранию.

Также РБК-Украина писало, что Лукашенко пообещал провести следующие выборы в Беларуси по новой конституции. Данный вопрос должен быть обсужден на Всебелорусском народном собрании.

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