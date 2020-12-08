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Лукашенко может передать часть полномочий Всебелорусскому народному собранию

Минск, Вторник 08 декабря 2020 13:00
Лукашенко может передать часть полномочий Всебелорусскому народному собранию
Фото: Александр Лукашенко (flickr.com statephotos)
Автор: Андрей Козловский

Президент Беларуси Александр Лукашенко может передать часть полномочий главы государства Всебелорусскому народному собранию. Этот орган он предложил сделать конституционным в стране.

Об этом сообщает БелТА.

"Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития", - сказал Лукашенко.

Он также добавил, что повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января - начале февраля.

"Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать. В правительство и парламент эти полномочия не годятся... У нас есть Всебелорусское народное собрание. Поэтому некоторые полномочия придется передать", - сказал Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что Лукашенко не исключает свое отстранение от власти. По его мнению, для этого существует единственный путь.

Также он заявлял, что народ замкнулся на его полномочиях и он готов передать 70-80% своих функций другим органам власти. Лукашенко подчеркнул, что для этого "не надо ломать конституцию".

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