Лукашенко перед президентськими виборами змінив уряд

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)

Головою уряду призначено осіб з військово-промислового комітету

Президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив прем'єр-міністром республіки Романа Головченка, який до цього часу обіймав посаду голови Державного військово-промислового комітету. Напередодні колишній склад уряду був відправлений у відставку.

Про це повідомляється на сайті президента Білорусі.

На нараді щодо нового складу уряду Лукашенко заявив, що Головченко має великий досвід роботи на різних посадах, в тому числі на дипломатичній службі, знає, як вести переговори, очолював військово-промисловий комплекс.

Він пояснив, чому його вибір припав саме на Головченка. "Найголовніше, - це надійна людина, якій можна довірити. Яка розуміє, від землі", - повідомив президент Білорусі.

Лукашенко заявив, що не має великих претензій до роботи прем'єр-міністра Сергія Румаса. Він розповів, що обговорював з Румасом його відставку. "Великих претензій у мене до нього немає, але людина хоче займатися бізнесом. Він мені прямо сказав: я хочу зайнятися бізнесом, хочу заробити гроші, чималі гроші, я можу їх заробити", - повідомив він.

Лукашенко також змінив членів уряду, зазначивши, що ті, хто не буде включений до складу нового, без роботи не залишаться.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Білорусі Олександр Лукашенко 3 червня відправив у відставку весь склад уряду.

Нагадаємо, вибори президента Білорусі призначені на 9 серпня.

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Автор: Олександр Білоус