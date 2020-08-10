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Лукашенко про перебої з інтернетом: не наша ініціатива, це з-за кордону

Мінськ, Понеділок 10 серпня 2020 13:51
Лукашенко про перебої з інтернетом: не наша ініціатива, це з-за кордону
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Лукашенко заперечує, що влада блокує інтернет

Перебої з інтернетом в ході виборів у Білорусі сталися не з вини влади. Білоруські фахівці розбираються, звідки йде блокування.

Про це заявив діючий президент країни Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, інтернет в Білорусі нібито відключають з-за кордону.

"Комусь кортить, закликають виходити на вулиці. Навіть з-за кордону відключають інтернет, щоб викликати невдоволення у населення. Зараз наші фахівці розбираються, звідки йде це блокування. Тому, якщо погано працює інтернет, це не наша ініціатива, це з-за кордону", - заявив Лукашенко.

Він також додав, що на Білорусь "намагаються цілеспрямовано тиснути з різних сторін, гібридно діють за всіма напрямками".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перебої в роботі інтернету в Білорусі, зокрема, не відкривалися сайт агентства БЕЛТА, TUT портал.by, не працювали онлайн-трансляції телеканалів, спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом.

Білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.

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